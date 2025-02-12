استعدادات في عاصمة الإقليم لإطلاق كتاب "أربيل في قائمة المدن المقدسة"

2025-02-12 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تستعد أربيل عاصمة إقليم كوردستان لإطلاق كتاب "أربيل في قائمة المدنالمقدسة" الذي يتناول تاريخ المدينة وحاضرها ليكون مرجعاً للباحثين.

وذكرتإدارة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ أربيل أوميد خوشناو، عقداجتماعاً تحضيرياً لتنظيم حفل إطلاق كتاب "أربيل في قائمة المدنالمقدسة"، مع مسؤول الفرع 16 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري نانكلي، ورئيسالهلال الأحمر فرع أربيل، إحسان صادق، ومديرة مركز "EJCC" لمحافظة أربيل، نازجلال، إلى جانب المشرفة على الكتاب، خانزاد مام وسو، ومؤلف الكتاب، ميران أربيلي.

ويُعدكتاب "أربيل في قائمة المدن المقدسة" موسوعة وثائقية شاملة تقدم معلوماتعامة عن مدينة أربيل، وقد أُعدّ من خلال تعاون مجموعة من أساتذة الجامعاتالكوردستانية، عبر دراسات علمية موثقة وتوثيق دقيق، لتغطية جميع القطاعاتالمختلفة.

ويسلطالكتاب الضوء بتفصيل دقيق على التاريخ والحاضر لمدينة أربيل، ليكون مرجعاً علمياًحول ماضيها وحاضرها.