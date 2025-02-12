2025-02-12 18:00:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسارع التضخم في أميركا إلى 3 في كانون الثاني، مقابل توقعات بأن يسجل 2.9. وأثار بعض خبراء الاقتصاد في وول ستريت مخاوف من أنه حتى مع احتمالية انخفاض التضخم في فئات معينة في المستقبل، فإن التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب قد تعوق ذلك. ولكن حتى مع هذه المخاوف، يظل الاقتصاد صامداً ويجب على المستثمرين أن يضعوا ذلك في الاعتبار، كما قال إد يارديني، رئيس شركة يارديني للأبحاث لقناة CNBC. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام