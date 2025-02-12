2025-02-12 19:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في خطوة قد تعكس تحولا جديدا في العلاقات الإقليمية، تلقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة العراق، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الجارين ربما.

وأكد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، في حديث لـ “بغداد اليوم”، الاربعاء (12 شباط 2025)، أن “الانفتاح على سوريا بات ضروريا، وعلينا التعامل بواقعية مع الإدارة الجديدة، خاصة في ظل العديد من المشتركات التي تربط البلدين”.

وأشار ياور إلى أن "هذه الزيارة قد تكون تمهيدا لخطوات ملموسة أخرى على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي"، مضيفا أن “سوريا ليست دولة بعيدة أو غير مؤثرة في المشهد العراقي، ومن غير المنطقي الاستمرار بسياسة القطيعة معها”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دبلوماسية متسارعة، حيث يسعى العراق إلى إعادة ترتيب أولوياته الإقليمية بما يخدم أمنه واستقراره الاقتصادي والسياسي.