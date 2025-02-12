بيركشاير هاثاواي تشتري المزيد من أسهم شركة نفطية بعد انخفاضها 30% من أعلى مستوياتها

2025-02-12 19:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اشترت شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway التابعة لرجل الأعمال الأميركي وارن بافيت المزيد من أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم Occidental Petroleum بعد أن هبطت شركة إنتاج النفط والغاز بأكثر من 30 من أعلى مستوى قياسي لها. استحوذت المجموعة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، على 763017 سهماً من شركة الطاقة يوم الجمعة مقابل 35.7 مليون دولار، وفقاً لإيداع تنظيمي. تعد Berkshire أكبر مستثمر في Occidental مع امتلاك حصة 28.2. انخفضت أسهم Occidental بنحو 32 من أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر نيسان الماضي. وتراجع السهم بأكثر من 17 في العام 2024 مع ضعف أسعار النفط. في أواخر كانون الأول، اشترت Berkshire نحو 8.9 مليون من أسهم Occidental خلال تراجع واسع النطاق في السوق. تظل شركة الطاقة سادس أكبر حيازة أسهم لشركة رجل الأعمال الشهير والملقب بـ حكيم أوماها. وأوضح بافيت أنه لن يتولى السيطرة الكاملة على شركة النفط التي أسسها رجل النفط أرماند هامر. كانت هناك تكهنات بشأن الاستحواذ بعد أن حصلت Berkshire على موافقة تنظيمية لشراء حصة تصل إلى 50. وقال بافيت في وقت سابق إنه بدأ في شراء أسهم Occidental بعد قراءة نص مؤتمر أرباح شركة النفط. تدفع Occidental أيضاً عائداً على الأرباح بنسبة 1.8 وكانت تستثمر في أعمال احتجاز الكربون. تمتلك Berkshire أيضًا 10 مليارات دولار من الأسهم الممتازة في Occidental ولديها حقوق شراء 83.9 مليون سهم عادي آخر مقابل خمسة مليارات دولار، أو 59.62 دولار للسهم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام