مسعود بارزاني وهيتشن يبحثان مخاطر المنطقة ومستقبل كورد سوريا

2025-02-12 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبادل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع السفيرالبريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، يوم الأربعاء، الرؤى ووجهات النظر حول خطواتتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، وأوضاع الكورد في سوريا.

جاء ذلك، خلال استقباله، السفير البريطاني لدى العراق، ستيفنهيتشن، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان وردلوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، والتطوراتالأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى أوضاع الشعب الكوردي في سوريا، والمخاطر التيتهدد استقرار المنطقة.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول خطوات تشكيل الحكومةالمقبلة في إقليم كوردستان، والنقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية العراقيةوحكومة إقليم كوردستان.

يشار إلى أن زيارة السفير البريطاني هذه إلى الزعيمالكوردي مسعود بارزاني، تتسم بطابع توديعي إذ تأتي مع اختتام مهامه الدبلوماسية فيالعراق، فيما أعرب الرئيس بارزاني عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامهالمستقبلية.