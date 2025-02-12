المالية الكوردستانية تحول نحو 52 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية

2025-02-12 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليومالأربعاء، عن تحويل نحو 52 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينةالاتحادية في بغداد.

وقالتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيراداتغير النفطية لإقليم كوردستان لشهر شباط/ فبراير الجاري، والبالغة 51 ملياراً و895مليوناً و457 ألفاً و877 ديناراً.

وأضافتأنه تم إيداع هذا المبلغ بشكل نقدي في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومةالاتحادية، وذلك عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.