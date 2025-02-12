العراق يفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

2025-02-12 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحقق العراق إنجازًا بارزًا، اليوم الأربعاء، بفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن "العراق شارك في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بحضور عدد من وزراء السياحة العرب ومسؤولي القطاع السياحي في الدول الأعضاء".وأضاف، أن "العراق حقق إنجازًا بارزًا بفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التقدم الذي يشهده القطاع السياحي العراقي ودوره المتنامي على المستوى الإقليمي والدولي".وتابع، أن "وفد العراق برئاسة ناصر مراد غانم، رئيس هيئة السياحة، وعضوية كل من جبار منلون الغريباوي، مدير عام دائرة المرافق السياحية، وعلي ياسين، مدير قسم العلاقات الدولية، قام بعقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي، وقدم هدايا تذكارية للمشاركين، شملت نسخًا من مدونة "بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025"، ودليل بغداد السياحي، وسجادًا مزينًا بصور لمواقع تاريخية وأثرية عراقية، بالإضافة إلى ميداليات تحمل شعار بغداد عاصمة الثقافة والسياحة العربية".وواصل، أن "هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة العراق على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية، خاصة مع استعداده لاستضافة فعاليات "بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025"، والتي تمثل فرصة كبيرة لإبراز التراث الثقافي والتاريخي الغني للعراق".