2025-02-12 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة زيارة النصف من شعبان.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة محافظة كركوك قررت تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ، ليوم غد الخميس بمناسبة النصف من شعبان".وقال محافظ كركوك - حسب البيان - إن " تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس يشمل جميع دوائر المحافظة والمدارس كافة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية (التي تقوم بواجبها على مدار اليوم )".وأضاف، أنه "تم تخويل الجامعات والكليات والمعاهد بتعطيل الدوام من عدمه حسب التزاماتها تزامناً مع هذا اليوم المبارك يوم البراءة والتسامح، ولإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإحياء ليلة النصف من شعبان والزيارة الشعبانية المباركة " .