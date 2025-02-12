كاساس يدون 3 ملاحظات في ختام زيارته الى هولندا

2025-02-12 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

دوّن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم ثلاث ملاحظات بعد زيارته الأخيرة إلى هولندا، حيث تابع لاعبي أسود الرافدين المحترفين في الدوري الهولندي الممتاز.

أجرى كاساس الزيارة برفقة مساعده سالفا روميرو، والتقى خلالها بكل من حسين علي، محترف نادي هيرنيفين، وعلي جاسم، محترف نادي المير سيتي، وزيدان إقبال، محترف نادي أوتريخت.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المدرب الإسباني أعرب عن رضاه وسعادته بهذه الزيارة، حيث اطمأن على وضع لاعبي العراق في هولندا، سواء من خلال الجو العام هناك أو عبر متابعته تدريباتهم والتطور الفني الذي يمرون به.

ودوّن كاساس ثلاث ملاحظات حول وضعية اللاعبين، حيث كانت الملاحظة الأولى تتعلق باللاعب حسين علي، إذ تغيّرت فكرة المدرب عنه للأفضل، بعدما شاهده يعود للمشاركة مع فريقه، بعد أن كان حبيس دكة البدلاء وخارج القائمة لفترات طويلة.

وأكد كاساس أن لياقة اللاعب البدنية كانت متراجعة خلال الفترة الماضية، حيث لم يكن قادرًا على لعب أكثر من شوط واحد مع المنتخب العراقي، لكنه الآن في تحسن ملحوظ.

أما الملاحظة الثانية فكانت حول زيدان إقبال، حيث لاحظ كاساس أن اللاعب يعيش وضعًا مختلفًا مع فريقه أوتريخت، وعلى إثر ذلك، قرر المدرب تغيير طريقة تعامله مع إقبال عند انضمامه للمنتخب العراقي، حيث دوّن الأساليب التي يتّبعها الجهاز الفني في أوتريخت، وسيسعى إلى منحه دورًا هجوميًّا أكبر خلال مشاركاته القادمة مع المنتخب.

الملاحظة الثالثة التي دوّنها خيسوس كاساس خلال زيارته إلى هولندا، كانت بشأن اللاعب علي جاسم، حيث اطلع على جدول برنامج اللياقة الخاص به، وقرر مواصلة العمل على تطويره بدنيًّا بالتنسيق مع نادي المير سيتي.

كما وجّه كاساس اللاعب إلى ضرورة الاستعداد الجيد ومضاعفة الجهد، ليتمكن من الحصول على فرصة المشاركة مستقبلًا في الدوري الهولندي الممتاز.

ووفقًا للمصادر، كان كاساس يرغب في إجراء جولات أوروبية إضافية تشمل السويد والنرويج لمتابعة لاعبين آخرين، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك، ما دفعه إلى تأجيلها إلى ما بعد مباراتي الكويت وفلسطين في التصفيات الآسيوية.

و في هذه الفترة، سيواصل المدرب عمله في العراق من أجل حسم ترتيبات المعسكر التدريبي في البصرة، المقرر انطلاقه في 10 مارس/ آذار المقبل، إلى جانب متابعة لاعبي أسود الرافدين في دوري نجوم العراق عن قرب.

وسيخوض المنتخب العراقي مواجهتين مهمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات.

وستُقام المباراة الأولى يوم 20 مارس/ آذار في البصرة، فيما لم يتم حسم ملعب المباراة الثانية المقررة يوم 25 مارس حتى الآن.