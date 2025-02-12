كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة الزيارة الشعبانية

2025-02-12 19:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، (12 شباط 2025)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائرها ومدارسها ليوم غد الخميس، بمناسبة النصف من شعبان.

وأفاد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، في بيان ، تلقته "بغداد اليوم"، بأن "قرار التعطيل يشمل كافة الدوائر الحكومية والمدارس، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية التي تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمواطنين".

وأشار البيان إلى، أن "الجامعات والكليات والمعاهد خولت باتخاذ القرار المناسب بشأن تعطيل الدوام أو استمراره وفقاً لظروفها والتزاماتها".

وأوضح، ان "هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإحياء ليلة النصف من شعبان، التي تحمل معاني البراءة والتسامح، والمشاركة في الزيارة الشعبانية المباركة".

وكانت محافظات عدة قد قررت تعطيل دوامها غدا الخميس بمناسبة الزيارة الشعبانية.