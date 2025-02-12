2025-02-12 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،يوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان،التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إن "الأخير استقبل الحسان وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير التعاونبين العراق والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة".

وأضاف البيان، "كما شهد اللقاء مناقشة مستجداتالمشهد الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو اثار الحرب ومساعدةالشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريافي تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها".