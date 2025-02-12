نينوى تطالب بغداد بزيادة الإطلاقات المائية من تركيا لإنقاذ 240 ألف دونم

2025-02-12 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذر عضو مجلس نينوى، محمد هريس، يوم الأربعاء، من توقف العمل في مشروع ريالجزيرة، الذي يُعد من المشاريع الإستراتيجية في العراق، بسبب انخفاض الإطلاقاتالمائية من بحيرة سد الموصل.

وأوضحهريس في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "بحيرة سد الموصل تُعد الخزين الإستراتيجيالمائي لمحافظة نينوى وعموم العراق، وهي تغذي مشروع ري الجزيرة الذي بدوره يرويأكثر من 240 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تزرع بمحاصيل القمح والشعيروالبطاطا والطماطم وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل".

وأشارهريس إلى أن "الوارد المائي من نهر دجلة يبلغ 200 متر مكعب في الثانية، بينماالإطلاقات من سد الموصل بحدود 450 متراً مكعباً في الثانية، مما يسبب انخفاضاً حاداًفي مناسيب الخزين الأول للمياه في العراق".

وأضاف"هذا الانخفاض في الإطلاقات يسبب توقفاً لمشروع ري الجزيرة، الذي يروي هذهالمساحات الزراعية، ما يهدد بالجفاف وارتفاع رقعة البطالة".

وطالبالحكومة الاتحادية بالتواصل مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية من نهردجلة، لضمان استمرارية المشاريع الزراعية في نينوى وتوفير المياه اللازمة لريالأراضي الزراعية.

وفيوقت سابق من اليوم الأربعاء، نظم فلاحو ناحية ربيعة وقفة احتجاجية بسبب انقطاعمياه الري، مطالبين بتوفير المياه اللازمة لري أراضيهم الزراعية.