2025-02-12 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، في دوائر المحافظة بمناسبة النصف من شعبان.

واكد المحافظ ريبوار طه مصطفى، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "وجهنا بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس، في جميع دوائر المحافظة والمدارس كافة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية التي تقوم بواجبها على مدار اليوم".

وتابع مصطفى؛ "خولنا الجامعات والكليات والمعاهد بتعطيل الدوام من عدمه حسب التزاماتها تزامناً مع هذا اليوم المبارك يوم البراءة والتسامح، وإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإحياء ليلة النصف من شعبان والزيارة الشعبانية المباركة".

وأعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، فيما نفت إحداها التعطيل وأكدت على الدوام.

وقررت محافظات البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وواسط، تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل الموافق 13 شباط/فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى المنتصف من شعبان لأداء الزيارة الشعبانية.

كما قررت محافظة ميسان، مساء اليوم، تعطيل الدوام الرسمي، باستثناء الدوائر الخدمية.

ومن المتوقع أن تعلن محافظات أخرى عن عطلة الخميس خلال الساعات المقبلة.

في السياق، نفى مجلس محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، مؤكداً أن الخميس دوام رسمي لجميع المؤسسات الحكومية في المحافظة.

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الـ15 من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.