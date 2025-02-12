رجل يقتل طليقته ومصرع وإصابة 5 أشخاص في البصرة والديوانية (فيديو)

2025-02-12 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على قتل طليقته بسبب خلافبينهما، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بحوادث منفصلة بمحافظتي البصرةوالديوانية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً حصل بين رجل وطليقته ما دفعه إلى إطلاقالنار عليها لتستقر خمس رصاصات في جسدها وفارقت الحياة على الفور، فيما أصيب شخص آخركان متواجد في مكان الحداث بمنطقة العوجة في قضاء أبي الخصيب".

وفيمحافظة البصرة أيضاً، ذكر المصدر، أن "مواطناً لقي مصرعه في حادث دهس من قبلسائق صهريج على طريق سفوان غربي المحافظة".

أمافي محافظة الديوانية، فقد أفاد المصدر بـ"إصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير علىطريق حولي جامعة القادسية بالمحافظة".