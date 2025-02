2025-02-12 19:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بتعنيف ابنته بطريقة "بشعة" في منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، إنه "خلال تجوال مفارز مركز شرطة الملعب ضمن منطقة البلديات، تم العثور على طفلة تبلغ من العمر حوالي 12 سنة ضالة للطريق، وتم التحفّظ عليها وتبيّن أنها متعرضة […]

