وزير الموارد المائية يزور الجبايش غدا لحضور احتفالية الأراضي الرطبة

2025-02-12 20:55:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:يترقب قضاء الجبايش، يوم غد الخميس، زيارة وزير الموارد المائية عون ذياب، وذلك لحضور احتفالية خاصة بمناسبة الأراضي الرطبة، وفق ما كشفه مصدر في شرطة ذي قار. وأكد المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الوزير من المقرر أن يصل صباحا للمشاركة في الفعاليات التي تسلط الضوء على أهمية الأراضي...

