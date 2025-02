2025-02-12 20:55:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة ذي قار عن توقف مؤقت لاستلام وترويج معاملات البطاقة الوطنية يوم غد الخميس، بسبب إجراء تحديثات على النظام. وأوضحت المديرية أن العمل سيستأنف اعتباراً من يوم الأحد المقبل. ودعت المديرية المواطنين إلى أخذ هذا التوقف بعين الاعتبار لتجنب أي تأخير...

