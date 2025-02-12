طائرات عراقية تقصف مخبأ لتنظيم (داعش) وتقتل خمسة من عناصره

2025-02-12 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 12 - 2 (كونا) -- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء عن قتل خمسة عناصر من تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة الانبار غربي العراق.وذكرت القيادة في بيان أن خلية الاستهداف التابعة لها رصدت بالتعاون مع أجهزة أمنية عراقية أخرى مفرزة مكونه من خمسة عناصر من تنظيم داعش الارهابي داخل كهف شمالي مدينة (راوه) في قاطع عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار.وأشارت إلى أنه بناء على هذا الرصد نفذت طائرات (اف 16) العراقية ضربة جوية ناجحة دمرت المكان المستهدف بالكامل وقتلت من بداخله فضلا عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة. (النهاية) ع ح ه / م م ج