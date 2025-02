ترامب يهاتف بوتين ويعلن الاتفاق على إنهاء حرب أوكرنيا

2025-02-12 21:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، قال إنها تضمنت اتفاقاً على بدء العمل لإيقاف الحرب الأوكرانية فوراً. وقال ترامب: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار والعديد من الموضوعات الأخرى". وأضاف: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا […]

