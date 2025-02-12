"شواء السمك" يتسبب بشجار بين أبناء عم جنوبي العراق

2025-02-12 22:06:59 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل مشاجرتين بين مجموعةأشخاص، إحداهما بين أبناء عم بسبب "شواء سمك"، وأخرى داخل قاعدة عسكرية.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً اندلع بين أربعة أشخاص أبناء عم قربالمستشفى التركي جنوبي الناصرية بسبب خلاف على (شواء سمك) في بستان بأطراف المدينة".

وأضافأن ""شجاراً آخر اندلع بين أربعة عمال من غير أهالي المحافظة، يعملون فيقاعدة الإمام علي الجوية بسبب خلافات عمل بين الطرفين".

وبينالمصدر، أن "قوة أمنية اعتقلت ثمانية أشخاص تسببوا بالشجارين وفق أحكامالمادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، تمهيداً لإحالتهمإلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".