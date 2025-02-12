حرب العراق على المخدرات.. أوامر قبض دولية وأساليب حديثة لاعتقال تجارها

2025-02-12 22:06:59 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية،يوم الأربعاء، عن صدور أوامر قبض دوليّة بحق تجار المخدرات، وفيما أشارت إلى أنهااستخدمت أساليب حديثة تمكنها من القبض على المتورطين بها خلال مدة 24 ساعة، أكدتأن العام الحالي سيكون أشد قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقالالمتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية الحقوقي حسين التميمي، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الحالية ممثلةً بوزارة الداخلية رفعتمستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقياتالموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين بموجبمذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي".

وأضاف،أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصوللأهداف دولية رئيسية بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرةعلى المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى وأصدرت أوامر قبض دوليّة بحق التجارالدوليين بالمواد المخدرة".

وأشارإلى أن "المديرية العامة أعدت خططاً استخبارية بأساليب حديثة تمكنها منالوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن يثبت تورطه بجريمةالمخدرات وفي جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كوردستان، بتنسيق أمني عاليالمستوى"، مؤكداً "لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشفالمواد المخدرة وأماكن إخفائها".

وتابع،أن "التدريبات التي خضعت لها المديريات والأقسام المختصة ضمن المديرية العامةلشؤون المخدرات جعلتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة حتى لو كانتمسلحة والإطاحة بها"، مشيراً إلى أن "عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوةعلى المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهةرجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح".

وأضافالتميمي: "سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسطوليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدةبالتعاون مع قيادة قوات الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية".

وأوضح،أن "النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال العامين الماضيين تفوقالسنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيسالوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقىالقبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التيضبطت".

وبينالتميمي، أن "جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومةونبذل جهوداً استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفعمستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم معحجم الجريمة والتحدي".

ولفتإلى، أن "الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائيةولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمةتحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن منتحقيق أهدافنا بنجاح".