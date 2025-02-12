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› فيديو | الحصاد الإخباري |12-02-2025
فيديو | الحصاد الإخباري |12-02-2025
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2025-02-12 22:20:02 - المصدر: قناة الشرقية
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