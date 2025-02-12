2025-02-12 22:27:04 - المصدر: ايشان

“والله ما عدنه فلوس”.. هكذا رد وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، على طلب مواطن، بتبليط أنفاق سريع قناة الجيش، شرقي بغداد، التي تسبب اختناقات مرورية يومية. وكتب أحد المواطنين تعليقاً على صفحة ريكاني في الفيس بوك، قائلاً: “معالي الوزير، لو وزارتكم المحترمة تنقذ أهالي منطقة الرصافة وتعبد الأنفاق الخاصة بشارع القناة والي شوارعها محفرة، وحتى […]

ظهرت المقالة “ما عدنه فلوس”.. وزير الإعمار يرد على طلب مواطن بـ “تبليط” أنفاق قناة الجيش في بغداد أولاً على ايشان.



