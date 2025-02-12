وول ستريت تتراجع بعد بيانات التضخم

2025-02-12 22:55:02 - المصدر: واع

متابعة- واعتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن عودة التضخم للارتفاع وأدى إلى قفزة في أسعار الفائدة.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 459 نقطة، أو بنسبة 1%،كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، إلى جانب مؤشر ناسداك المركب.