2025-02-12 22:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع مجموع صافي أرباح شركات قطاع الاتصالات في بورصة قطر بنهاية العام 2024 بنسبة 13.5 على أساس سنوي الى نحو 4.04 مليار ريال قطري. واستحوذت شركة Ooredoo على ما نسبته 85 من صافي أرباح القطاع وبنحو 3.43 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 14 على أساس سنوي. كما زادت أرباح المشغل الثاني فودافون قطر بنهاية العام الماضي بأكثر من 11 متجاوزة 600 مليون ريال بدعم من إيرادات البيانات. هذا وبلغ العائد على الاستثمار في شركات قطاع الاتصالات 4.55، فيما وصل المكرر الربحي إلى 15.5 مرة بنهاية جلسة 12 فبراير 2025. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام