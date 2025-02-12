2025-02-12 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

في ظل شح الأمطار وانخفاض مناسيب نهر دجلة، يلوح في الأفق خطر يهدد الأمن الغذائي للعراق، حيث دق الخبير المختص والأكاديمي يونس الجواري ناقوس الخطر، محذرا من كارثة تطال إنتاج القمح والشعير، خصوصا في محافظة نينوى، التي تعد سلة خبز البلاد.

الجواري في حديث لـ”بغداد اليوم”، الأربعاء (12 شباط 2025)، قال إن "على الحكومة العراقية التحرك والضغط على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة، لتجنب خسائر فادحة قد تؤثر على نصف مليون طن من المحاصيل الزراعية".

وأشار إلى أن "نينوى ستكون الأكثر تضررا بسبب قلة الأمطار هذا العام، حيث تمثل نحو 40% من إجمالي إنتاج العراق من القمح والشعير"، مؤكدا أن "استمرار الأزمة المائية سيؤثر بشكل مباشر على الخطة الزراعية الصيفية المقبلة".

يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من تراجع مستمر في الواردات المائية، وسط مطالبات رسمية وشعبية لإيجاد حلول دبلوماسية واتفاقيات مع دول المنبع، تركيا وإيران، تضمن حقوقه في مياه دجلة والفرات.