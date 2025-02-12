العراق وإيران يتفقان على تشكيل لجنة خاصة للتعاون بمجال النقل

2025-02-12 23:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق، آخر تطورات مشروع بصرة ـ شلامجة، فيما اتفقا على تشكيل لجنة خاصة بقطاع النقل.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، التقى اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الدورة السابعة والثمانين للجنة النقل الداخلي ITC المنعقدة في جنيف، وزير الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق، لبحث مشاريع النقل بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك".واضاف، أن "اللقاء استعرض آخر التطورات في مشروع الربط السككي بصرة ـ شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين البلدين، كما جرى بحث السبل والإجراءات وتذليل العقبات في المشروع، بما في ذلك تسريع عملية إزالة الألغام ".وقال الوزير، بحسب البيان، إنّ "المشروع يحظى باهتمام الحكومة العراقية، كونه يشكل وسيلة نقل مهمة وآمنة للزائرين والمسافرين، خصوصا في أيام الزيارات الدينية المليونية، كما أنه يعزز القطاع السياحي بشكل عام ، لاسيما السياحة الدينية "، مؤكداً "ضرورة زيادة القدرة الاستيعابية لنقل الزوار بين البلدين عبر وسائل النقل المختلفة وزيادة خدمات المطارات والرحلات الجوية".واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية تشكيل لجنة خاصة بقطاع النقل لبحث سبل التعاون بين البلدين، كما تتولى اللجنة آلية تنظيم عمل النقل بين البلدين على كافة مجالاته (البري والبحري والجوي والسككي)."بدورها، أعربت وزيرة النقل الإيرانية عن سعادتها باللقاء، مؤكدة ان "هناك مجالات متعددة تربط الشعبين، خصوصًا في المناسبات الدينية والزيارات الأربعينية".وقالت إن "المواطنين الإيرانيين يشيدون بسخاء الشعب العراقي، وهناك تضامن كبير بين البلدين."يشار الى أن وزارة النقل وقعت في وقت سابق مع شركة ايماثيا كونستروكيسون الاسبانية عقدا لإنشاء خط سكة حديد بصرة ـ شلامجة الذي يبلغ طوله ٣٦ كيلومتراً.