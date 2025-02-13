2025-02-13 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، ضبط أربع عجلات محملة بمادة "السكراب" المُهرب واعتقال (اصحابها) جنوبي العاصمة.وذكر اعلام قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وفق الخطط الامنية المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار ومن خلال اجراء الممارسات الامنية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" وتسير الدوريات، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بعد ورود معلومات استخبارية ، من ضبط اربع عجلات كبيرة محملة بالسكراب "المهرب""، مبينا ان"العملية تمت بعد متابعة خط سيرها قادمة من احدى المحافظات الجنوبية الى العاصمة بغداد واعتقال اربعة اشخاص "اصحابها" وذلك على الطريق الدولي السريع جنوبي العاصمة".وأضاف، أنه "تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".