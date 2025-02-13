2025-02-13 00:00:06 - المصدر: كونا

واشنطن – 12 - 2 (كونا) –- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاربعاء ان القوات العراقية نفذت بدعم منها غارات جوية ضد مواقع لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مدنية كركوك.وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) ان تلك الغارات الجوية "الدقيقة" اسفرت عن مقتل اثنين من عناصر (داعش) وان "عمليات التطهير الاولية بعد الغارات اسفرت عن العثور على عناصر قتلى وحزام ناسف ومواد متفجرة اضافة الى مكونات اسلحة تم تدميرها في الضربة".وذكر ان تلك العملية التي تقودها قوات الامن العراقية تعد جزءا من حملة هزيمة (داعش) المستمرة لتعطيل واضعاف قدرات التنظيم وتفكيك شبكاته الهجومية وضمان هزيمته الدائمة.واشار الى ان قوة المهام المشتركة للتحالف (عملية العزم الصلب) قد مكنت قوات الامن العراقية اثناء العملية من خلال تقديم الدعم الفني والمعلومات الاستخباراتية.واكد البيان ان "القيادة المركزية الامريكية ستواصل جنبا الى جنب مع الشركاء والحلفاء ملاحقة هولاء الارهابيين بعزم". (النهاية) أ م م / ر ج