بالأسماء.. تحويل جنس 9 مناطق زراعية الى سكنية في بغداد

2025-02-13 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، (12 شباط 2025)، عن تحويل جنس 9 مناطق زراعية سند 25 الى سكني في بغداد.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة علي الشمري للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "القرار 320 واضح وصريح لتمليك الاراضي الزراعية المتجاوز عليها في السكن، اضافة الى الضوابط التي ظهرت في سنة 2023 التي وضحت الية التمليك"، مبينا: " نحن الان في مرحلة الجرد والاجراءات الاخرى كالتصميم المتعلقة بامانة بغداد والبلديات".

واضاف، ان "مهمة وزارة الزراعة كانت فسخ العقود في حال وجود عقود وعليها تجاوز ورفع يد الاصلاح الزراعي "، مبينا ان "اكثر من 9 مناطق في بغداد ضمن سند 25 تم الانتهاء منها والمباشرة بالاعلان عنها في الجرائد، بعدها سيكون هناك محضر كشف ميداني من قبل لجنة الحل ويصدر منها قرار يتم تدقيقه من قبل دائرة الاراضي الزراعية ولجنة تصديق القرارات في غضون 15 يوما لكي يكون مكتسب الدرجة القطعية بعدها نحيلها الى دوائر التسجيل العقاري ومن ثم الى الامانة ودوائر البلدية ".

واشار الى ان "المناطق التسع التي تم الانتهاء منها في مناطق البوعيثة والزوراء والبلديات والدورة والتاجيات والصابيات وحي الكوفة واخرى على طريق مطار بغداد وكذلك قريب من المدائن".

وأكد "استمرار عملية تحويل جنس الأراضي وتمليكها إلى مستحقيها "، لافتا الى ان "هذا العام سيتم الانتهاء من تحويل الأراضي سند 25 في بغداد".