2025-02-13 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف رئيس لجنة الزراعة والأهوار والموارد المائية النيابية فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن توقيع وزارة الموارد المائية عقدا مع إحدى الشركات لدراسة مشروع ومعالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب.

وقال الخزعلي لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع دراسة معالجة الملوحة ومنع صعود اللسان الملحي في شط العرب سيكون له انعكاسة لمنع الاملاح ووصول انسيابية مياه عذبة للمياه لخدمة المواطن البصري حيث ستحدد هذه الشركة اين يمكن بناء هذا السد ومكانه لغرض المضي ببنائه بعد طول انتظار".

وأضاف، أن "التخصيصات المالية للدراسة وغيرها وضعت منذ موازنة العام 2023، لذا يتم العمل حاليا على سرعة انجاز الدراسة لتحديد مكان السد".

ويعاني شط العرب في محافظة البصرة من تفاقم مشكلة المد الملحي، الذي أثر على الزراعة، والصحة، ومصادر المياه العذبة، ما جعل البحث عن حلول مستدامة ضرورة ملحة.

هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ تفاقمت على مدار السنوات الماضية نتيجة عوامل طبيعية وبشرية، منها قلة تدفق المياه العذبة من الأنهار، وارتفاع معدلات التبخر، والتغيرات المناخية.