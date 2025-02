رصد أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة في نيويورك

2025-02-13 00:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أكدت وزارة الصحة بولاية نيويورك، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يُعرف عنه الكثير. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، هناك 3 حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنياوجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي). وأعلنت منظمة الصحة...

