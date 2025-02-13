وزير الصحة: الحالة الصحية للسيد الصافي جيدة ومستقرة

2025-02-13 00:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعطمأن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، على صحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، السيد أحمد الصافي بعد اجرائه عملية جراحية، مؤكداً ان حالته الصحية جيدة ومستقرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، زار مساء اليوم الأربعاء المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، السيد أحمد الصافي بعد إجرائه عمليةً جراحية ناجحة بشكل كامل لرفع ورم من الغدة النخامية، والتي أجراها فريق طبي عراقي في مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء المقدسة بإستخدام تقنيات حديثة ومتقدمة، واشار الى ان الحالة الصحية لسماحة السيد الصافي جيدة ومستقرة".وأشاد الوزير "بجهود الفريق الطبي والتمريضي المتميز متمثلا برئيس الفريق الدكتور أحمد عدنان الجبوري رئيس قسم الجراحة العصبية في مستشفى العلوم العصبية، واختصاصي الجراحة العصبية في مستشفى الكفيل الدكتور سامر فيصل، واختصاصي جراحة الجملة العصبية في مستشفى وارث للأورام الدكتور حيدر سباهي، وإختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حسين الكعبي، وإختصاصي التخدير الدكتور محمد سامي، ومسؤول الفريق التمريضي بسام هاشم ومجموعة من مساعدي التخدير ومسؤولي العمليات".