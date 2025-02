"استعبدوا نساء وأطفال" إيزيديين.. القضاء السويدي يقتص من دواعش نفذوا جرائم مختلفة: أصولهم عراقية!

2025-02-13 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد في اول قضية تشهدها السويد متعلقة بجرائم لدواعش ضد إيزيديين، أصدرت محكمة في ستوكهولم حكما بالسجن 12 عاما ضد امرأة سويدية من أصل عراقي من تنظيم داعش لارتكابها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية باحتجازها ثلاث نساء إيزيديات مع ستة أطفال كعبيد في منزلها في الرقة وتعريضهم للإساءة والتعذيب وعرضهم للبيع. […]

