بعد انفلات الوضع الأمني في سوريا.. "خلايا داعش" تسعى لاستعادة نشاطها في العراق

 بغداد/محمود الجبوري كشفت مصادر امنية واستخبارية عن مساعي لعناصر تنظيم داعش لإحياء الخلايا النائمة والمناطق الملتهبة امنيا في عدة مناطق من العراق بعد وصول الكثير من قيادات الجماعات المسلحة الى هرم السلطة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الاسد. أخطر التحذيرات أطلقها زعيم تحالف مستقبل العراق الذي شغل مناصب وزارية وبرلمانية سابقا باقر جبر […]

