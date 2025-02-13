بايرن ينتصر على سيلتك ويقترب من ثمن نهائي الأبطال

2025-02-13 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واععاد بايرن ميونخ بانتصار ثمين أمام مضيفه سيلتك بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلتك بارك مساء الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل ثنائية البايرن مايكل أوليسيه (45) وهاري كين (49)، بينما سجل هدف سيلتك الوحيد دايزن مايدا (79).باغت سيلتك الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الأولى بتسديدة قوية من كوهن من خارج المنطقة، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل.