رئيس الوزراء يتوجه في زيارة رسمية لجمهورية التشيك

2025-02-13 08:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واعيتوجه رئيس الوزراء في زيارة رسمية لجمهورية التشيكوذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجه إلى العاصمة براغ في زيارة رسمية لجمهورية التشيك"...