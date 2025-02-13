رئيس الوزراء يتوجه في زيارة رسمية لجمهورية التشيك
2025-02-13 08:15:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
يتوجه رئيس الوزراء في زيارة رسمية لجمهورية التشيك
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجه إلى العاصمة براغ في زيارة رسمية لجمهورية التشيك"...
يتوجه رئيس الوزراء في زيارة رسمية لجمهورية التشيك
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجه إلى العاصمة براغ في زيارة رسمية لجمهورية التشيك"...