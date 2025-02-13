مباراتان في بغداد بانطلاق المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق

2025-02-13 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نجومالعراق لكرة القدم بإقامة مباراتين كلاهما في العاصمة بغداد.

ويلاقيفي المباراة الأولى فريق الكرخ ضيفه نفط البصرة، وتقام المباراة على ملعب الساحرأحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

بينمايواجه فريق الشرطة في المباراة الثانية ضيفه الكهرباء على ملعب الشعب الدولي عندالساعة الخامسة مساء.

وشهدانتهاء المرحلة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، تصدر فريق ناديزاخو ترتيب فرق الدوري برصيد 38 نقطة، وحلّ فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 36نقطة، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وفريق دهوك رابعاً برصيد 34نقطة، وبنفس رصيد دهوك جاء القوة الجوية بالمركز الخامس بفارق المواجهات، كما حلّفريق الطلبة بالمركز السادس برصيد 33 نقطة.