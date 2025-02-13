منتخب شباب العراق تحت 20 سنة يلاقي كوريا الشمالية اليوم

2025-02-13 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ يخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم تحت 20 سنة، يوم الخميس، مواجهته الأولى أمامنظيره الكوري الشمالي، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا التي تحتضنها الصينللفترة من 12 شباط/ فبراير ولغاية الأول من آذار/ مارس المقبل.

وستقامالمباراة على ملعب مركز لونغهو في شينزين الصينية عند الساعة العاشرة صباحاًبتوقيت بغداد، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب منتخب العراق كل منالسعودية والأردن.

وتتأهلالمنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأسالعالم للشباب دون 20 عاماً لعام 2025 والتي تستضيفها تشيلي.

ويشاركمنتخب الشباب في نهائيات البطولة الآسيوية للمرة العاشرة على التوالي، والتاسعةعشرة في تاريخه، علماً أنه تأهل لنهائيات البطولة متصدراً المجموعة الثامنة فيالتصفيات.

وحققمنتخب شباب العراق لقب بطولة آسيا خمس مرات من قبل، ونال لقب الوصيف في النسخةالماضية التي أقيمت في أوزبكستان.