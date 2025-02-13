أسعار نفط البصرة تتخطى خام "برنت"

2025-02-13 09:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لتتجاوز خام "برنت"على الرغم من انخفاض الأسعار عالمياً.

وارتفعتسعر خام البصرة الثقيل 89 سنتاً بما يعادل 1.18% ليصل إلى 76.31 دولاراً، كما ارتفعسعر خام المتوسط 79 سنتاً بما يعادل 1.01% ليصل إلى 79.36 دولاراً.

وسجلخام "برنت" اليوم 74.43 دولاراً بانخفاض بلغ 75 سنتاً، كما سجل خامتكساس الأمريكي 70.64 دولاراً بانخفاض بلغ 73 سنتاً.

ورفعالعراق والسعودية خاماتهما النفطية المصدرة لدول آسيا بعد قلة الإمدادات الروسيةلهذه الدول نتيجة العقوبات المفروضة عليها من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي.