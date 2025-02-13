الذهب يرتفع مع المخاوف من اندلاع حرب تجارية

2025-02-13 09:15:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، حيث تتابع الأسواق عن كثب تطورات خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، والتي قد تشعل حربا تجارية عالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2908.50 دولارات للأوقية الأونصة بحلول الساعة الـ 02:40 بتوقيت جرينتش. وبلغ الذهب ذروة قياسية عند 2942.70 دولارا يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2936.50 دولارا. وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية متبادلة اعتبارا من مساء الأربعاء على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ينايركانون الثاني، مما عزز رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد. يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.29 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 994.75 دولارا، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 978.46 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام