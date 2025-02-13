لجنة برلمانية تتحدث عن نوايا العراق مع سوريا الجديدة: لا نريد القطيعة الدبلوماسية

2025-02-13 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة.

وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر".

وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".

يذكر ان وزير الخارجية السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، امس اليوم الأربعاء أنه سيزور العراق في وقت قريب.

وقال الشيباني في حوار مع جريدة القبس الكويتية على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، تابعته "بغداد اليوم": "تلقيت دعوة رسمية لزيارة العراق الشقيق وسأكون في بغداد قريباً".

وتابع: "على الآخرين دعم سوريا الجديدة وإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإزالة العقوبات التي فُرضت بسبب النظام البائد".

وأكد الشيباني أنه "لأول مرة يشعر السوريون بأنهم معنيون بالحكومة وهذا معنى فريد بإرادة الانتماء، لافتاً أن الشعب السوري كله شارك في هذا التغيير بالبلاد، وكل تغيير يصاحبه بعض الهواجس ونحن نتفهم هذا الشيء، ولذلك نعمل على زرع الطمأنينة لدى الشعب السوري".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة في آذار القادم ستكون ممثلة لجميع أطياف الشعب السوري، قائلا: نثق في قدرات شعبنا، ونؤمن بجميع مكوناته، وعشنا متآلفين لآلاف السنين والدستور هو الذي يحكم الجميع".

وأوضح وزير الخارجية السورية في الحكومة المؤقتة أن بناء الدولة والجيش يحتاج إلى وقت كافٍ، ومنذ الأسبوع الأول من التحرير فتحت الأسواق والجامعات وعاد الموظفون إلى أعمالهم.