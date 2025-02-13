القبض على "أجنبي" بحوزته 19 الف دولار مزيفة في واسط

2025-02-13 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من القاء القبض على متهم من جنسية أجنبية يعمل مروجاً للدولار المزور في محافظة واسط.

وقال ميري في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم" إنه ": في اطار مكافحة الجريمة العابرة للوطنية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة واسط من القاء القبض على متهم يحمل الجنسية الأجنبية بحوزته تسعة عشر ألف وتسعمائة دولار أمريكي مزيفة حاول إدخالها الى العراق.

وأضاف أن "عملية القاء القبض جاءت بعد نصب كمين محكم له، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".