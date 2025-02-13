هل تتحول الى ظاهرة؟.. شرطة كربلاء تقبض على عصابة للسرقة تنوم ضحاياها "مغناطيسيا"

2025-02-13 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، بإلقاء القبض على عصابة تقوم بسرقة المواطنين من خلال "التنويم المغناطيسي" في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قسم مكافحة الأجرام في كربلاء احكم قبضته على عصابة تقوم بسرقة المواطنين عن طريق التنويم المغناطيسي".

يشار الى ان التنويم المغناطيسي يقوم باستخدامه أشخاص متمرسون بالسرقة، يدخلون على الشخص الذي يريدون الاحتيال عليه، ويبدأون بالكلام معه بطريقةٍ ما، ويلمسون يديه وفق ما تظهره مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ثم بعد ذلك يستسلم الضحية ويمنح السارق ما يريد من دون أي وعي.