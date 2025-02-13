اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق بإقامة مباراتين

2025-02-13 10:45:17 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الخميس، منافسات المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين بإقامة مباراتين لحساب الجولة العشرين من المسابقة المحلية.إذ يحتضن ملعب الساحر أحمد راضي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، مواجهة فريقي الكرخ وضيفه نفط البصرة، ويقف الكرخ في المركز السابع عشر وله (19 نقطة)، بينما لدى الفريق البصري صاحب المركز السادس عشر (20 نقطة).وفي اللقاء الثاني، يضيف ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، مواجهة الشرطة والكهرباء في مباراة يبحث فيها القيثارة عن النقاط الكاملة لتعزيز موقعه في المنافسة، حيث يمتلك (35 نقطة)، في المرتبة الرابعة، وفي جعبته مباراة مؤجلة، فيما يحتل الفريق البرتقالي المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.هذا وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث المباراتين ،مصحوبتان بالاستوديو التحليلي.



