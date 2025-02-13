الجنايات الكويتية تحكم على "فجر السعيد" بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ

2025-02-13 10:45:34 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، ان محكمة الجنايات في الكويت قررت حبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الحكم جاء بتهمة أمن دولة، إضافة الى إذاعة أخبار كاذبة ونقل خبر مختلق".

وكانت قد أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة (العراق).

وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المتوقع أن تُعرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.

وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني الماضي حبس السعيد، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.





المصدر: وكالات