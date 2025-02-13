انطلاق عملية امنية للقضاء على المضافات الإرهابية غربي تكريت

2025-02-13 10:45:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد مصدر أمني، اليوم الخميس (13 شباط 2025)،انطلاق عملية أمنية واسعة، من ثلاثة محاور في جزيرة غربي تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة شرعت بعملية دهم وتمشيط، شملت أربع مناطق زراعية متقاربة ضمن قاطع جزيرة غرب تكريت، انطلاقاً من محور غرب المدينة"، مبيناً أن "العملية تهدف إلى تمشيط المناطق الزراعية والمنحدرات، والبحث عن مضافات الخلايا النائمة، بالإضافة إلى رفع مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وإعادة التموضع الأمني في المنطقة".

وأضاف أن "العملية تجري بدعم من مفارز استخبارية متخصصة، للمساهمة في تحديد مسارات تقدم القوات الأمنية المشتركة وضمان تحقيق أهداف العملية بدقة".

وأشار المصدر إلى أن "العملية تأتي بإشراف مباشر من القيادات الأمنية، ضمن خطة مدروسة لتأمين المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها".