تصادم بين قطار ومركبة في المثنى دون خسائر بشرية

2025-02-13 10:45:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ المثنى

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن وقوع حادث تصادم بين قطار ومركبة في قاطع الرميثة بمحافظة المثنى.

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قطاراً متجهاً من البصرة إلى بغداد اصطدم بمركبة قرب محطة الحجامة ضمن قاطع الرميثة"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن مرور المركبة أثناء قدوم القطار تسبب بالحادث"، لافتاً إلى أنه "تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على ملابساته، كونه الأول من نوعه في هذا القاطع".

وأشار المصدر إلى أن "الفرق المختصة تعمل حالياً على إبعاد المركبة عن مسار القطار، من أجل السماح له بمواصلة رحلته باتجاه العاصمة بغداد".

يُذكر أن مسارات القطارات تتقاطع مع بعض الطرق في القرى والمناطق الزراعية، ما يؤدي بين فترة وأخرى إلى حوادث تصادم، نتيجة عدم التزام سائقي المركبات بإجراءات السلامة، خصوصاً عدم التوقف عند مرور القطارات.







