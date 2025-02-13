زخم مروري يشل حركة السير بأغلب شوارع وتقاطعات بغداد الرئيسية

2025-02-13 10:45:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس (13 شباط 2025)، زخما مروريا خانقا بأغلب التقاطعات المرورية، خاصة مع ساعات الصباح الأولى.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

جسر المثنى مزدحم

جسر الائمة مغلق للصيانة

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

الوزيرية مزدحمة

شارع المغرب مزدحم

شارع الصناعة مزدحم

شارع النضال مزدحم