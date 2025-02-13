خبراء يرجحون عدم قدرة العراق على زيادة تصدير النفط للهند

2025-02-13 10:46:33 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ رجح خبراء في القطاع النفطي أن الدول المنتجة في الشرق الأوسط، بما في ذلكالعراق والمملكة العربية السعودية، قد لا تتمكن من المساعدة في تلبية الطلب الهنديعلى الخام في الأشهر المقبلة إذا أثرت العقوبات الأمريكية على روسيا، علىالإمدادات الأساسية في شبه القارة.

وقالالمدير العام لاتحاد صناعة النفط الهندية، جورميت سينغ، إن البلاد وضعت إستراتيجيةلاستبدال البراميل الروسية، والتي قد تشمل تعزيز الواردات من العراق والمملكةالعربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقاً للمشهد الجيوسياسي المتطور.

فيماأشار مسؤول في شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، في تصريح لشركة "إسآند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، المتخصصة بتقديم معلومات عن الطاقة والسلعالأساسية وتقييم الأسعار المرجعية في أسواق السلع الأساسية المادية، إن تخصيصاتالخام الإقليمية لعام 2025 تم تحديدها بالفعل، ونادراً ما تكون الشحنات الفوريةمتاحة.

ممايشير إلى أن ثاني أكبر منتج في "أوبك" لن يتمكن على الأرجح من معالجة أيفجوات في الإمدادات في الهند.

وتبدوإمدادات الخام السعودي محدودة أيضاً، ومع اكتمال تحميلات آذار/ مارس المقبل، فسوفتحتاج الهند إلى الانتظار حتى نيسان/ أبريل المقبل على الأقل للحصول على أي كمياتمن الخام السعودي.

ورغمأن "أوبك" أبقت على تخفيضات الإنتاج الحالية، فمن المتوقع أن تخففهاقريباً، وهو ما قد يزيد من كميات الخام المتاحة في السوق.

ومعذلك، فإن الزيادة المخصصة للسعودية والعراق بواقع 56 ألف برميل يومياً، و12 ألفبرميل يومياً، على التوالي في نيسان/ أبريل المقبل متواضعة، وقد تتغير سياسة تخفيفالتخفيضات اعتماداً على ظروف السوق.

إنإنتاج العراق والمملكة العربية السعودية مقيد بالتزاماتهما بموجب "أوبك+"،والعراق يفشل بانتظام في الامتثال لحصته.

وضخالعراق 4.06 مليون برميل يومياً في كانون الثاني/ يناير الماضي، بانخفاض عن الشهرالسابق ولكن ما يزال أعلى من حصته بمقدار 60 ألف برميل يومياً.

وفيالوقت نفسه، أنتجت المملكة العربية السعودية أقل بقليل من هدفها البالغ 8.978مليون برميل يومياً عند 8.97 مليون برميل يومياً.

وفرضتالولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي في العاشرمن كانون الثاني/ يناير الماضي، بما في ذلك فرض قيود على اثنين من أكبر منتجيالنفط في روسيا، "غازبروم نفت" و"سورجوتنفت غاز".

ولميتضح بعد التأثير الفعلي للعقوبات، حيث يقول بعض المحللين إن التأثير الملموسسيكون ضئيلاً.

وفيكانون الثاني/ يناير الماضي، وصل 1.2 مليون برميل يومياً من خام الأورال الروسيمتوسط ​​الحموضة إلى الهند، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات الصينية.

وحتى12 شباط/ فبراير الجاري، أظهرت دائرة الإحصاءات الصينية أن 490 ألف برميل يومياًمن خام الأورال تم شحنها إلى الهند خلال الشهر.